AGRICOLTURA Macfrut 2021. Taglio del nastro del ministro Stefano Patuanelli: "Qui si respira l'aria della ripresa" Patuanelli ha rimarcato anche l'importanza di vaccini e green pass. Coldiretti evidenzia come frutta e verdura siano diventate la prima voce di spesa nelle famiglie italiane a tavola

Taglio del nastro questa mattina del ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli per Macfrut 2021 a Rimini. Si tratta della prima fiera in presenza del settore in tutta Europa. Oltre 800 gli espositori presenti in rappresentanza di undici settori dell'intera filiera.

Il ministro Patuanelli ha rimarcato l'importanza del green pass e la linea del governo italiano: "Non si può tentennare sulla gestione della pandemia - dice - dal punto di vista politico qualsiasi forza non può avere indecisioni su come affrontare la pandemia perché si crea confusione nel paese". Anche il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini non ha dubbi sull'efficacia dei vaccini: “Sono l'unica possibilità – dice – per poter ripartire”. Il vicedirettore generale della Fao Maurizio Martina si è soffermato sulla genuinità dei prodotti ortofrutticoli: “L'educazione alimentare – spiega – è la chiave essenziale per la salute delle persone”

Quest'anno, per la prima volta, Macfrut si svolge insieme alla Fieravicola creando un vero e proprio polo dell'agrifood. Frutta e la verdura sono diventate la prima voce di spesa delle famiglie italiane a tavola, superando in valore tutti gli altri prodotti per un totale di quasi 1300 euro all'anno. E' quanto emerge dall'analisi di Coldiretti. Una vera e propria svolta green, spinta dall'emergenza covid. In Italia il consumo di ortofrutta è il più alto di tutta Europa con più di 8 italiani su 10 che ne mangiano almeno una porzione al giorno.

Nel servizio l'intervista a Stefano Patuanelli (Ministro delle Politiche Agricole)

