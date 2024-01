Madrid: torna la Fiera Internazionale del Turismo. San Marino c'è, con 7 operatori

Torna FITUR, la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid. L'evento, fra i più grandi al mondo, riunisce tutti i professionisti del settore turistico, con un focus sulle ultime tendenze. San Marino partecipa con l'Ufficio del Turismo e 7 operatori del settore: Ace Tour, Azimut, Itinerari Viaggi, MayFlower, San Marino Events, The One Viaggi e Titan Travel. Il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini, nel corso della giornata inaugurale di ieri, ha ospitato allo stand della Repubblica di San Marino il Ministro del Turismo Italiano, Daniela Santanchè, il Vice Ministro del Turismo della Repubblica Ceca, Jan Fluxa, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e il Direttore Europa di UNWTO, Alessandra Priante. Per tutti i cinque giorni della fiera i media e gli appassionati avranno l'opportunità di scoprire le attrazioni del Titano: l’arte, gli eventi internazionali e le experience Outdoor, con l’obiettivo di attrarre sempre maggiori turisti provenienti dal mercato di lingua spagnola.

Anche l'Italia è presente con vetrina internazionale curata da Enit, che vede protagoniste Regioni - Calabria. Campania, Emilia Romagna, Liguria, Piomente, Puglia, Veneto - e Comuni come quello di Napoli, oltre a 22 imprese del settore con Ita Airways come capofila. "La Spagna ama moltissimo l'Italia", ha ripetuto ieri la ministra Santanché all'inaugurazione. "Stando all'Ufficio Studi Enit, per gli spagnoli noi siamo il primo Paese per vocazione turistica. - ha dichiarato - Tant'è vero che nei primi nove mesi del 2023, coloro che hanno visitato l'Italia sono stati in aumento sia sul 2022 e soprattutto sul 2019, con una spesa superiore a 1,7 miliardi", ha rilevato. Il turismo culturale è preferito dal 72% degli spagnoli e dal 67% dei turisti intenzionati a scegliere l'Italia come meta delle vacanze. Nel 2023 in aumento anche del 13% rispetto al 2022 i flussi dei passeggeri aeroportuali giunti dalla Spagna nel Belpaese,