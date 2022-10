"Maggior ascolto": lo chiedono i Capitani di Castello alla Reggenza

Sentiamo Roberto Ercolani

"Le Giunte continuano a richiedere ascolto, collaborazione e libertà in alcuni casi di esercizio di attività - afferma Roberto Ercolani, Capitano di Castello di Serravalle - naturalmente con una realtà così piccola come San Marino un'indipendenza totale delle giunte, dei castelli è impossibile. Certo è che molto spesso ci sentiamo non ascoltati".

Da parte di alcune istituzioni, aggiunge Ercolani, c'è sempre una maggiore collaborazione da altre invece continuiamo a trovare le porte serrate: "I capitani di castello, le giunte di castello che sono nel territorio sono quelle che hanno più coscienza delle problematiche della collettività. Quindi forse un ascolto maggiore delle amministrazioni locali vuol dire rendere un territorio più utile e vivibile".

Nel servizio l'intervista a Roberto Ercolani (Capitano di Castello di Serravalle)