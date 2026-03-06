VERSO L'UE Maggioranza ed opposizione insieme in tre serate pubbliche sul percorso di associazione con l'Ue Primo appuntamento 12 marzo alle 20.30 nella Sala Little Tony per trattare l'impatto dell'accordo sull'economia reale

Per una visione plurale. Al via tre serate informative con esponenti dei partiti di maggioranza ed opposizione, aperte alla cittadinanza, sul percorso di associazione con l'Ue. Sono state presentate oggi a Palazzo Begni dai Segretari agli Esteri Beccari ed alle Finanze Gatti.

"Una occasione per ascoltare e chiedere - sottolinea Beccari. Tre gli ambiti di approfondimento. La prima serata sarà il 12 marzo alle 20.30 nella Sala Little Tony per trattare l'impatto dell'accordo sull'economia reale, con un focus su artigianato e sistemi industriali, commerciali e finanziari nel nuovo scenario UE. "Risponderemo alle domande che i cittadini si fanno ogni giorno - continua Marco Gatti, Segretario alle Finanze - perché siamo di fronte a una grande complessità di accordi che si intrecciano tra di loro". Il secondo incontro, previsto tra un mese, toccherà la dimensione più individuale, ovvero cosa cambia per cittadini, residenti e lavoratori mentre il terzo integrerà gli aspetti trasversali. Prossimo passo coinvolgere anche i sindacati e le associazioni datoriali.

"La novità - commenta Luca Beccari, Segretario agli Esteri - rispetto a tante altre iniziative che abbiamo fatto, è il coinvolgimento, oltre che del governo, anche dei partiti di maggioranza e opposizione. Cogliendo un invito, una disponibilità che veniva proprio anche dai partiti, di essere coinvolti nella comunicazione. Lo facciamo volentieri, con l'obiettivo di offrire una visione plurale sul tema dell'accordo, ma con un minimo comune denominatore di una classe politica che nella sua interezza sostiene questo percorso, oppure magari anche con sfumature diverse". Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario agli Esteri.

