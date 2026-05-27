Magica Gilly inserita nell'opera internazionale "Les Magiciennes"

L'illusionista sammarinese Magica Gilly entra è tra le protagoniste del volume "Les Magiciennes – La Prestidigitation au Féminin – Art & Histoire", pubblicato in Francia dalla prestigiosa Éditions Musée de la Magie di Parigi. Il volume, firmato dallo storico e ricercatore Sébastien Bazou, conta oltre 646 pagine interamente illustrate e raccoglie documenti storici, fotografie rare, locandine d'epoca e testimonianze dedicate alle più importanti figure femminili dell'illusionismo internazionale.

All'artista sammarinese sono dedicate due pagine, in riconoscimento di una carriera che la vede protagonista di eventi, festival e apparizioni televisive in Italia e all'estero. Il Festival Internazionale della Magia di San Marino, che dà la notizia, sottolinea come la presenza di Magica Gilly in una pubblicazione di tale livello "rappresenti un importante riconoscimento internazionale e confermi l'attenzione che il panorama magico europeo continua a riservare alle nuove figure dell'illusionismo contemporaneo."







