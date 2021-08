Mago Gabriel alla ricerca di Cagliostro: l'illusionista pianifica la più grande delle evasioni

Un volo sopra San Leo, per provare a capire se esiste un modo per riuscire a compiere un'impresa finora mai realizzata da nessuno: l'evasione dalla cella di massima sicurezza nella fortezza dove venne imprigionato Giuseppe Balsamo, meglio conosciuto come il "Conte di Cagliostro", del quale ricorre il 26 agosto l'anniversario della scomparsa, e unico nella storia in grado di evadere dalla rocca.

Nemmeno Harry Houdini, il più grande escapista di tutti i tempi, si è mai cimentato in questa impresa, ma il mago Gabriel ha deciso di provarci: partito quindi in un giro di perlustrazione dall'alto, è andato in cerca della giusta ispirazione, per provare poi a marzo, in occasione del Festival della Magia, a realizzare la sfida impossibile. Un'idea che l'illusionista ha avuto durante il periodo di lockdown, in cui ha approfondito la figura del Conte di Cagliostro, che lo ha affascinato al punto di prendere questa decisione.

Nel video l'intervista al Mago Gabriel