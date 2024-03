MAGIA Mago Gabriel omaggia Houdini unendo volo e tarocchi All'aeroclub di Torraccia "uovo con sorpresa"

All'aeroclub di San Marino un tributo aereo ad Houdini nel 150esimo anniversario della sua nascita. Una iniziativa che si inserisce nel contesto del 25esimo Festival Internazionale della Magia, e che ha visto l'illusionista Gabriel e la figlia Magica Gilly rendere omaggio alla leggendaria figura del mago che sbalordì il mondo, coinvolgendo aerei e tarocchi. Prima è stata pescata casualmente una carta, “la luna”, a cui è stato strappato un angolino e selezionato allo stesso modo, da un cesto della spesa , un uovo di Pasqua, cuore dell'esperimento. Poi, mentre magica Gilly, con l'uovo e la nostra troupe, erano in volo, la carta pescata è stata bruciata dall'illusionista per poi ricomparire dentro l'uovo, una volta che via radio è stato chiesto all'equipaggio di scartarlo. Era proprio "La Luna", mancante di un angolino, come si è appurato una volta atterrati. Combaciavano perfettamente. Esperimento riuscito.

Nel video la soddisfazione di Mago Gabriel

