In mattinata l'arrivo a diverse testate del territorio di una mail dall'indirizzo dottrabinisergio@outlook.it e firmata dal Direttore sanitario dell'Iss. Tutto faceva pensare ad un indirizzo di posta personale. Poi, contattato per avere maggiori informazioni, Sergio Rabini afferma di non aver inviato alcuna mail. Si tratta dunque di una fake da un indirizzo creato ad hoc. “Mi recherò subito in Gendarmeria a sporgere denuncia”, afferma il dottore.