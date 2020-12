WEB Mail sospette: possibile attacco informatico in Repubblica

Attenzione alle mail, anche provenienti da partiti politici o fonti istituzionali, che stanno arrivando in queste ore. Sembra essere in atto un possibile attacco informatico. Già diverse le mail di dubbia provenienza arrivate nella nostra redazione.

Anche Unione Consumatori Sammarinesi in un post su facebook segnala l'accaduto: “Potrebbe essere in atto un nuovo attacco informatico su tutta la PA per cui si raccomanda vivamente, segnala UCS, di controllare scrupolosamente gli indirizzi mail in arrivo e nel caso non aprire gli allegati.



