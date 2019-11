SANITÀ Malattie rare: al Teatro Titano il seminario per approfondire il tema con esperti del settore Un tema molto importante per la sanità di San Marino. Alcune patologie possono avere insorgenza in età pediatrica, essere di natura genetica o svilupparsi successivamente.

Si chiamano malattie rare perché sono patologie spesso difficili da diagnosticare che colpiscono un numero ridotto di persone, in genere non più di 5 ogni 10.000 abitanti. Le cure, nei casi in sui sono presenti, sono spesso molto costose o non del tutto efficaci. Per questo la sanità di San Marino da alcuni anni ha cominciato a concentrare la propria attenzione sul fenomeno.

Grazie alla collaborazione tra la Segreteria di Stato alla Sanità e l'Associazione italiana fibrodisplasia ossificante progressiva questi fenomeni sono stati approfonditi in una tavola rotonda con esperti del settore al Teatro Titano.

Alcune patologie hanno insorgenza in età pediatrica, possono essere di natura genetica o svilupparsi successivamente. La corretta organizzazione dei servizi ospedalieri è molto importante per poterle trattare al meglio.

Nel servizio l'intervista alla Dottoressa Maja Di Rocco (Responsabile UOSD Malattie Rare Istituto Gaslini)

