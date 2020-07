Malawi: nasce la scuola di cucito dedicata a Prima Rosa Zanotti e Romano Gatti

Nasce in Malawi la scuola di cucito in memoria dei coniugi sammarinesi Prima Rosa Zanotti e Romano Gatti. Ne dà notizia San Marino for The Children. La scuola, da poco inaugurata, si trova all'interno del Cecilia Youth Center di Balaka; si tratta di un scuola professionale a tutti gli effetti con tanto di diploma in sartoria, darà la possibilità a tante ragazze e ragazzi di crescere professionalmente e di poter avere una speranza concreta di una vita ed un futuro migliori.