GIOVANI SAMMARINESI RESIDENTI ALL'ESTERO Malena vede San Marino con occhi diversi, Giacomo pensa di tornare a vivere qui

Come accade da qualche anno, i giovani sammarinesi residenti all'estero meritevoli, che in estate hanno partecipato ai soggiorni culturali a San Marino, sono potuti tornare sul Titano per seguire i lavori della Consulta. In video le impressioni, le sensazioni e i progetti di Malena Colazo Felici, che arriva da Cordoba e Giacomo Laino che risiede in Toscana e ha l'idea di tornare a vivere in Repubblica

