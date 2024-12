Maltempo: a Ravenna fiumi gonfi e 10 famiglie evacuate; nel reggiano neve e black out in migliaia di case

Per la giornata di domani, 11 dicembre, allerta gialla a San Marino per criticità idraulica e idrogeologica. "Non sono previsti fenomeni meteorologici significativi - fa sapere la protezione civile del Titano - tuttavia non si esclude la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili sulla fascia costiera". Sull'Italia intanto continua la "tempesta dell'Immacolata", in particolare sul Emilia Romagna e Basso Tirreno. Abbondanti nevicate su Alpi e Appennino settentrionale. Forte vento nel nord-est della Penisola. Un inizio di dicembre con temperature sotto la media, anche se in gran parte del Paese dovrebbe dare tregua per un paio di giorni, a partire da domani.

A Ravenna intanto la pioggia da più di 48 ore flagella il territorio. Evacuate 10 famiglie in via precauzionale per l'innalzamento della soglia di alcuni canali Le maggiori criticità Brisighella e Casola Valsenio, dove si sono riattivate alcune frane che hanno portato alla chiusura di strade comunali e provinciali. Sull'Appenino emiliano, soprattutto nel reggiano, maltempo e neve provocano black out in migliaia di abitazioni, rimaste senza riscaldamento ed energia elettrica.