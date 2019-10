Maltempo: alberi caduti per le forti raffiche di vento a Rimini. A San Marino chiusa la funivia

Come annunciato temporali e forti venti hanno colpito nella notte la parte settentrionale dell'Emilia-Romagna e sono giunte sul Riminese in mattinata. Le raffiche hanno raggiunto i 98 km/h. Alcuni alberi sono caduti in seguito al maltempo a Rimini, con conseguenti rallentamenti di traffico. In Via della Fiera circolazione a senso alternato.

A San Marino vento e pioggia di forte intensità. Qualche ramo è caduto in zona Murata, ma non si registrano grossi danni o problemi di circolazione. Chiusa la funivia per le forti raffiche. Nella mattinata precipitazioni in calo, ma persisterà il forte vento. La situazione migliorerà gradualmente nel pomeriggio.