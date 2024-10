Maltempo: allagamenti e disagi tra Senigallia ad Ancona

Maltempo oggi in gran parte della penisola. A partire dalle prime ore del mattino, intense precipitazioni hanno interessato il settore Romagnolo e delle Marche settentrionali. A causa delle forti piogge, alle ore 9:15 circa, sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Marotta e Senigallia, in entrambe le direzioni.

La pioggia insistente che sta interessando da ore le le Marche sta provocando allagamenti e disagi soprattutto nella zona costiera tra Senigallia e Ancona causando allagamenti diffusi e disagi. A Senigallia le strade sono diventate marroni, delle distese di acqua e fango a causa della forte pressione sul sistema fognario che in questo momento non riesce a smaltire la grande quantità di pioggia caduta. Proprio dai tombini in molte aree risale l'acqua allagando le strade.

Il fiume Misa è sotto controllo ma al momento non desta preoccupazione. A Falconara superato il livello di guardia dei fossi Cannettacci, San Sebastiano, Rigatta e Liscia. Il comune raccomanda di salire ai piani alti e di non uscire se non per particolari urgenze. Non occupare locali interrati e sottopassi.