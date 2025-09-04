TV LIVE ·
Maltempo, allerta gialla dalla mezzanotte: possibili temporali anche nel riminese

Attiva dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. Previsti rovesci intensi e possibili danni sul settore centro-orientale della regione

4 set 2025
L'allerta meteo prevista per il 5 settembre
L’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno emesso un'allerta meteo gialla, valida dalla mezzanotte di oggi, giovedì 4 settembre, fino alla mezzanotte di domani, venerdì 5 settembre. Dalla tarda mattinata di venerdì sono infatti attese condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, che potranno risultare intensi e accompagnati da forti rovesci, grandinate e raffiche di vento.

Gli effetti e i danni saranno più probabili sul settore centro-orientale, con coinvolgimento anche del territorio riminese. Le autorità raccomandano di adottare alcune misure di autoprotezione:

-mettere al sicuro oggetti sensibili alla pioggia o alla grandine;

-prestare attenzione alla viabilità, in particolare nei tratti soggetti ad allagamenti;

-evitare l’accesso a sottopassi in caso di accumulo d’acqua.




