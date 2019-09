Maltempo: allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna

Allerta di colore giallo - dalla mezzanotte di oggi a quella di domani - per temporali in ampie zone dell'Emilia-Romagna. Le aree interessate dalla misura emessa da Arpae e Protezione Civile sono quelle della Romagna, del Bolognese, del Ferrarese, del Modenese, del Reggiano e del Parmense. L'allerta, inoltre, riguarderà per venti la costa romagnola e quella ferrarese. Nella giornata di mercoledì, viene evidenziato in una nota, l'Emilia-Romagna sarà interessata dal transito di una veloce perturbazione che determinerà un flusso di correnti fresche da nord-est. Sono previste precipitazioni diffuse anche di tipo temporalesco che potranno assumere carattere organizzato con maggiore probabilità sul settore centro-orientale della regione.

Il mare sarà molto mosso ma con altezza dell'onda prevista su valori inferiori alla soglia di allertamento. Nella serata è prevista una generale attenuazione dei fenomeni".