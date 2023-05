Maltempo: allerta scende ad arancione per venerdì. Volontari sammarinesi nelle zone colpite

È estesa anche a tutta la giornata di oggi l'allerta meteo di colore rosso per l'Emilia Romagna. Previste piogge, anche se di minore intensità rispetto a ieri. Attenzionati speciali i corsi d'acqua, tutti ingrossati dato il perdurare delle intense precipitazioni.

Per la giornata di domani invece l'allerta è di colore arancione: sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi sulla regione, che localmente potranno risultare di forte intensità, con attenuazione dalla sera. Il pericolo resta il rapido innalzamento dei livelli idrometrici sui corsi d'acqua ed il reticolo minore. Le criticità idraulica e idrogeologica arancione previste sono connesse alle numerose vulnerabilità ancora in atto.



Ieri i volontari della Protezione Civile di San Marino si sono recati nelle zone colpite dalla recente alluvione per attività di presidio e verifiche nelle aree pedemontane di Forlì e Cesena. Le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi e quelle tuttora in atto hanno provocato numerosi dissesti e smottamenti.

Ma è tutta la penisola ad essere sferzata dal maltempo: una serie di cicloni come non si vedeva da molti anni. Allerta arancione in Veneto. Gialla in altre cinque regioni: Abruzzo, Campania, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.