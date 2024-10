METEO Maltempo: attesi due giorni di piogge intense Il Centro Funzionale Regionale di ArpaE e la Protezione Civile hanno emesso un’allerta meteo arancione

Maltempo: attesi due giorni di piogge intense.

Nuovo peggioramento delle condizioni meteo tra Emilia Romagna, Marche e San Marino. Dal pomeriggio di oggi è prevista una intensificazione dei fenomeni che potranno portare ad un innalzamento del livello dei fiumi, favoriti da condizioni di saturazione dei suoli abbastanza elevate, e a fenomeni franosi.

Anche il vento aumenterà la sua intensità con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore e venti di burrasca moderata. Il Centro Funzionale Regionale di ArpaE e la Protezione Civile hanno emesso un’allerta meteo arancione per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali e vento valida sulla Provincia per tutta la giornata di oggi.

Ma la situazione maltempo peggiora un pò in tutta Italia: oggi in allerta arancione, oltre che appunto in Emilia Romagna, Marche, anche in Toscana, Umbria e Veneto; gialla per Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna. Molte le scuole che rimarranno chiuse per precauzione specialmente in Toscana, nelle Marche e a Terni.



La tendenza, secondo l'allerta della Protezione civile regionale, è a una intensificazione dei fenomeni nella giornata di venerdì.

