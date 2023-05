AGGIORNAMENTO Maltempo: cade elicottero a Lugo, 4 feriti. Muore un uomo a Reggio Calabria per albero caduto

Maltempo: cade elicottero a Lugo, 4 feriti. Muore un uomo a Reggio Calabria per albero caduto.

Un elicottero è caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo. Secondo quanto si apprende le quattro persone a bordo sono rimaste ferite. Dei quattro feriti, due sono gravi mentre gli altri due hanno riportato ferite ritenute più lievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lugo e i vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l'elicottero avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.

Il maltempo non risparmia anche altre regioni: un uomo è morto a Reggio Calabria dopo essere stato travolto da un albero crollato per il forte vento. Stava passeggiando con il cane.



Ha ripreso a piovere sull'Emilia-Romagna e anche per oggi era stata diramata l'allerta rossa. In totale su tutta la provincia di Ravenna sono state evacuate in via precauzionale 27.775 persone. Nella zona dove da ieri si è spostato l'allarme più importanti, i dati dei livelli idrici, secondo una nota del Comune, appaiono in leggero miglioramento. A scopo precauzionale, visto il peggioramento dei livelli idrici del canale Canala, il Comune di Ravenna ha disposto l'estensione delle evacuazioni totali e immediate alla zona extraurbana a nord della via Romea dir delimitata a est dalla Romea, a nord da via Fiumetto e a ovest dalla via Reale fino alla via Bagarina compresa. Di conseguenza sono state chiuse anche la 'Romea dir' dal quadrilatero dell'autostrada fino alla rotonda degli Spedizionieri e la strada provinciale 1 verso la frazione di Sant'Alberto dall'altezza di via Guiccioli.

Sul territorio comunale di Bagnacavallo, nel Ravennate, secondo il sindaco Eleonora Proni la situazione è in miglioramento. In particolare la falla sull'argine del Lamone a Boncellino è stata di nuovo chiusa.

Enea Emiliani, sindaco di uno dei comuni del Ravennate più interessati dall'alluvione, Sant'Agata sul Santerno, ha lanciato un appello ai volontari perché escano subito dagli edifici pericolosi. "I vigili del Fuoco - ha spiegato il primo cittadino - mi hanno comunicato che stanno ricevendo chiamate da parte di volontari che aiutano le famiglie a pulire le abitazioni i quali segnalano edifici con problemi strutturali. Di fronte a questa situazione, i volontari devono uscire immediatamente



Il corpo ritrovato in via della Valle a Faenza, il sesto morto accertato per il maltempo nel Ravennate, il quattordicesimo in Emilia-Romagna, è stato identificato in Giordano Feletti, 79enne del posto. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti di ritorno alle loro abitazioni quando le acque hanno iniziato a ritirarsi: la salma galleggiava in giardino ricoperta di fango.

È tornata sostanzialmente regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità tra Firenze e Bologna, dopo la riprogrammazione dei giorni scorsi legata all'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Lo comunica Rfi, secondo cui il traffico dei treni resta sospeso sulla direttrice Adriatica tra Faenza e Rimini: "i lavori per il completo ripristino dell'intera tratta Bologna-Rimini, viene spiegato, richiederanno tempi più lunghi di quelli inizialmente ipotizzati" e, al momento, "non è possibile definire la data di riattivazione" della circolazione che, ancora, resta sospesa sulle linee Bologna-Castelbolognese - Ravenna, Ferrara-Ravenna-Rimini, Faenza-Ravenna, Faenza - Lavezzola e Faenza-Marradi.



Poco dopo le 6.30 sull'A14 Bologna-Taranto è stato riaperto, con un'ora e mezzo di anticipo rispetto a quanto programmato, il tratto compreso tra Faenza e Forlì, rendendo disponibili al traffico due corsie in entrambe le direzioni.



Il Sindaco di Rimini, ha annunciato nella serata di venerdì la riapertura delle due corsie di marcia della Strada Statale 16 in corrispondenza del ponte sul fiume Marecchia a Rimini.

Il Comune di Cesena ha allestito un’area dove, nei prossimi giorni, potranno alloggiare le volontarie e i volontari che arriveranno sul territorio. Nei locali della Fiera potranno essere ospitate fino a 150 persone, tra loro alcuni Vigili del Fuoco e circa trenta volontari della colonna mobile della Protezione civile dell’Umbria. Oltre al dormitorio infatti è stata allestita una piccola mensa.

A Pesaro-Urbino, oltre 1.300 gli interventi effettuati dalla Provincia, dai Comuni, dalla Protezione Civile, dalle Forze di Polizia, dai Vigili del Fuoco e dall'Anas, durante l'emergenza maltempo dei giorni scorsi.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: