Maltempo: ciclone colpisce il Nord, a San Marino temporali attesi per martedì

Sta diminuendo di intensità il ciclone che in queste ore insiste sull'Italia, ma il maltempo continua ad avere pesanti effetti soprattutto al Nord, tra forti temporali e venti, frane e chiusura di diverse vie di comunicazione. Nelle ultime ore la situazione peggiore in Liguria, con Genova colpita da un nubifragio. Caduti 80 millimetri di pioggia in un'ora. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, ma al momento nessun danno alle persone.

Oltre alla Liguria, colpite anche Piemonte e Lombardia. Dove passerà il ciclone sono previsti fenomeni estremi, anche con intense grandinate e il crollo delle temperature. Sulle Alpi è tornata la neve a quota 2000 metri. Sul fronte mari, quello Ligure e il Tirreno saranno molto mossi. Chiuse tre importanti strade: la Valbrembana nei territori Valtellinese e Bergamasco, il versante svizzero della statale del Lago di Como e dello Spluga e il versante francese della Maddalena.

Nella notte il maltempo si sposterà verso Toscana, Lazio e Umbria. L'Emilia-Romagna resta osservata speciale, anche se in Regione il maltempo dovrebbe avere effetti più leggeri rispetto ad altre aree: per lunedì 28 agosto allerta gialla per temporali, criticità idraulica-idrogeologica e vento. Per martedì allerta dello stesso colore per temporali. A San Marino mattinata caratterizzata dall'alternanza tra pioggia e schiarite, con meteo instabile. Secondo le previsioni, sul Titano la pioggia arriverà martedì, con un brusco calo delle temperature.