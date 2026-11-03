INVERNO Maltempo, dal 15 novembre obbligo di gomme invernali a San Marino e nel Riminese Dal Congresso ok all'ordinanza che regolamenta la circolazione stradale nel periodo invernale ed in caso di emergenza neve. Limitazioni anche sulle strade dell'entroterra riminese

Maltempo, dal 15 novembre obbligo di gomme invernali a San Marino e nel Riminese.

L'ondata di freddo che in questi giorni sta interessando San Marino e la Romagna, con temperature in brusco calo, anticipa l'arrivo dell'inverno e riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale. Dal 15 novembre 2026 torna infatti l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, sia nella Repubblica del Titano che lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali del Riminese.

A San Marino, la nuova ordinanza neve 2026 sulla circolazione stradale nel periodo invernale e in caso di emergenza neve, predisposta nei giorni scorsi dal Congresso di Stato su proposta del Comandante del Corpo di Polizia Civile, stabilisce che dal 15 novembre 2026 al 31 marzo 2027 tutti i veicoli a motore, ad eccezione di motocicli e ciclomotori a due ruote, debbano essere equipaggiati con pneumatici invernali oppure avere a bordo dispositivi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio e compatibili con gli pneumatici del veicolo. Per moto e scooter a due ruote è invece previsto il divieto di circolazione in presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata e durante le precipitazioni nevose.

Disposizioni analoghe anche nella vicina provincia di Rimini, dove l'ordinanza n. 124 del 21 ottobre 2026 introduce, dal 15 novembre al 15 aprile 2027, l'obbligo di pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli a bordo per tutti i veicoli a motore, esclusi motocicli e ciclomotori a due ruote, lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali di competenza. Tra le arterie interessate figurano la provinciale 32 San Marino, la SP 69 Rimini-San Marino, la SP 41 Rimini-Montescudo, la SP 42 Montescudo-Montecolombo e numerose strade della Valmarecchia e del Montefeltro, comprese quelle che attraversano i territori di San Leo, Novafeltria, Pennabilli e Montecopiolo.

Le due ordinanze confermano quindi le misure adottate nelle precedenti stagioni invernali, con una differenza nelle scadenze: l'obbligo di gomme invernali o catene terminerà il 31 marzo 2027 a San Marino e il 15 aprile 2027 sulle strade provinciali riminesi, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla circolazione in caso di neve e ghiaccio.

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