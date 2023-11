FRANE, TEMPORALI, FIUMI IN PIENA Maltempo: dalla mezzanotte nuova allerta gialla e arancione in Emilia-Romagna A lanciare l'allerta l'Agenzia regionale di protezione civile e Arpae Emilia-Romagna

Dopo un 1 novembre di tregua, dalla mezzanotte di oggi fino a quella di domani una nuova perturbazione si abbatterà sull'Emilia Romagna. Diramata un'allerta gialla per temporali e criticità sulla zona costiera. Stato di allerta arancione, invece, per frane, temporali e piene dei corsi minori nelle zone più interne e appenniniche della Regione. Attese per domani precipitazioni intense e persistenti, anche a carattere temporalesco, che inizieranno in mattinata nel settore occidentale e, dal pomeriggio si estenderanno sulle aree appenniniche del settore centro-orientale e sulle aree di pianura. Tornerà poi il vento, che soffierà fino a valori di burrasca forte (62-74 km/h) o superiori, anche sul mare. A questo proposito, non si escludono localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare al largo della costa di Ferrara.

