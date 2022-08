Maltempo: dalla Protezione Civile San Marino allerta gialla per temporali

Maltempo previsto per mercoledì 31 agosto. La Protezione Civile di San Marino ha infatti diramato un avviso, con allerta di colore giallo, per criticità temporali. Per mercoledì si parla di possibili rovesci anche di forte intensità, con gli effetti più forti attesi nelle prime ore della giornata. Sono, infatti, attese piogge e nuvole su gran parte del centro-nord della penisola, già nella notte. Fenomeni che - sempre secondo le previsioni - dovrebbero spostarsi gradualmente verso il centro nelle ore successive, portando temporali soprattutto nel centro Italia e, nel complesso, nuvole anche al Sud.