Maltempo, danni per 10 milioni di euro. Ancora pioggia in arrivo

La Protezione Civile ha emesso un nuovo allerta meteo, codice giallo per tutta la giornata di oggi a San Marino e in Emilia-Romagna.

"Il transito di un minimo depressionario - si legge in un comunicato - apporterà condizioni di tempo perturbato sul territorio regionale. Si prevedono precipitazioni diffuse più consistenti sul settore centro-occidentale. I quantitativi medi areali giornalieri sono stimati tra i 20 ed i 40 mm complessivi con valori massimi localizzati tra 50 e 70 mm, che potranno essere associati a rovesci temporaleschi organizzati."

Intanto prosegue la conta dei danni delle abbondanti precipitazioni. Sarebbero mille le imprese agricole colpite dal maltempo in Emilia-Romagna per un totale di più di 80mila ettari produttivi compromessi e danni pari a circa 10 milioni di euro per colture e strutture agricole. Dalle segnalazioni, fornite della direzione generale Agricoltura della Regione, emerge che le colture maggiormente colpite sono quelle di foraggio, cereali e frutta, in particolare le colture in maturazione come albicocche e ciliegie.