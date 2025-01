Maltempo: deboli nevicate in Appennino

Mentre inizia un graduale peggioramento in Sicilia, Sardegna e Calabria, con piogge e fiocchi sui rilievi, deboli nevicate sono state segnalate questa mattina anche sull’Appennino romagnolo. Come previsto deboli nevicate nelle ultime ore hanno interessato i rilievi romagnoli più interni, ma non hanno creato particolari disagi alla popolazione o alla viabilità stradale. I fenomeni sono in esaurimento: non sono infatti previste precipitazioni a partire dal pomeriggio.

Prevista invece critica la situazione nel sud della Penisola. Un nuovo intenso vortice ciclonico si sta avvicinando dal Nord Africa: con i primi segni di peggioramento da oggi, tra domani e il fine settimana piogge intense e temporali investiranno l’estremo Sud e le Isole maggiori, con possibili criticità per le precipitazioni e per venti molto forti.

Le condizioni meteo si manterranno molto instabili almeno per tutto il weekend.