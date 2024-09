ALLAGAMENTI Maltempo: è allerta arancione su San Marino, Emilia Romagna e Marche Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco soprattutto nel Cesenate e a Pesaro. Finora nessuna criticità sul Titano

Maltempo: è allerta arancione su San Marino, Emilia Romagna e Marche.

Allerta arancione per temporali e rischio di frane, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sulla Romagna e la collina e la montagna bolognese. Per domani, viene evidenziato nel provvedimento adottato dall'Arpae e dalla Protezione Civile regionale, sono attese piogge intense, in particolare sul settore centro-orientale della regione, che potrebbero dare vita a frane e determinare l'innalzamento della portata dei fiumi. Attivato il Cor-Centro Operativo Regionale che sarà operativo 24 ore su 24, in stretto contatto con sindaci e prefetture.

Dal primo pomeriggio l'intera provincia di Forlì-Cesena è sotto una intensa pioggia. A Forlì, zona aeroporto, sono segnalati circa 80 millimetri caduti, oltre 56 nel Cesenate, dove nella frazione di Ronta di Cesena i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per allagamenti in scantinati e garage. Allagamenti anche a Cesenatico, dove alcuni sottopassaggi sono stati chiusi al traffico. Interventi dei pompieri, sempre per isolati allagamenti, nel comune di Bertinoro, zona Santa Maria Nuova.

Numerosi interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale di Pesaro a causa della pioggia che, a fasi alterne, si abbattuta sulla città dalla notte del 16 fino al tardo pomeriggio del 17 settembre. Non risulta esserci, al momento, nessun ferito. La pioggia ha principalmente procurato danni ordinari e disagi stradali. Interventi dei vigili del fuoco sono risultati soprattutto necessari nel tratto di strada che riguarda la Panoramica ed il quartiere di Vismara a causa dei danni che ha provocato la pioggia e di piante cadute a causa del maltempo.

Al momento la Protezione Civile di San Marino non segnala criticità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: