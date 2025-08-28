EVENTI ESTREMI Maltempo e crollo alberature sulla costa, l'agronomo UGRAA Alberto Naso: “La causa principale è il cambiamento climatico” Dopo il temporale dello scorso week end che ha abbattuto circa 300 alberi in Romagna si riapre il dibattito sulle alberature. Naso, UGRAA: "Il nostro clima si sta tropicalizzando"

La nuova ondata di maltempo che ha flagellato la costa romagnola nei giorni scorsi ha aperto un dibattito sulla sicurezza delle alberature, in particolare nel comune di Cervia dove sono crollati in totale 265 pini marittimi causando ingenti danni ad autovetture, abitazioni e attività. A Rimini l'assessora Montini conferma la scelta di sostituirli progressivamente con lecci, aceri e frassini. Il WWF però sostiene che serve gradualità, non sostituzioni di massa. A Milano Marittima, tra le zone più colpite, l'agronoma Mariani invita invece a non rinunciare a queste piante simbolo della costa, ma a piantarli con tecniche adeguate e con accorgimenti per uno sviluppo contenuto delle radici. Tutte considerazioni giuste, il problema principale però è rappresentato dai cambiamenti climatici. Fenomeni come la tempesta dello scorso week end fino a qualche anno fa rappresentavano un'eccezionalità, oggi invece sono sempre più frequenti.

“I pini marittimi sono alberi autoctoni dell'area mediterranea – spiega Alberto Naso, agronomo UGRAA – non hanno mai dato problemi di sicurezza, ma oggi il nostro clima si sta tropicalizzando con tempeste di forte intensità sempre più frequenti”. Naso evidenzia come non ci siano piante più adatte di altre: “Quando arrivano raffiche di vento da 0 a 120 km/h in pochissimo tempo qualsiasi albero fatica a resistere”. Possono esserci, aggiunge, piante che per posizione e dimensione risultano meno propense al cedimento, ma è il cambiamento climatico il grave problema. Proprio per questo l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole a San Marino controlla periodicamente lo stato di salute delle piante con interventi di cura e salvaguardia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: