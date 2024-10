Maltempo E-R, Priolo: "Serve 'Piano Marshall' per il territorio, Regioni da sole non bastano più"

"Serve un 'Piano Marshall' per il territorio, le Regioni da sole non bastano più": ad affermarlo è la presidente dell'Emilia-Romagna facente funzione, Irene Priolo, in un punto stampa per aggiornare sull'emergenza maltempo. A Bologna, che sabato notte è stata invasa dall'acqua con strade trasformate in fiumi, il problema, spiega, è stato il torrente Ravone che non è riuscito a contenere i flussi.

Fino alla mezzanotte del 20 ottobre rimane l'allerta rossa, in particolare sulla collina bolognese-romagnola. La situazione meteo sta progressivamente migliorando, anche se l'attenzione è alta. Allerte di minore entità sono previste lunedì: potranno esserci movimenti franosi sui settori collinari e montani.

Il maltempo ha causato una vittima: si tratta di Simone Farinelli, 20 anni, morto nell'alluvione a Pianoro, nel Bolognese. Il suo corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco.



Sul fronte danni, in Romagna, oltre a zone come il Ravennate, colpita anche Cesenatico, con numerosi allagamenti e interventi a ripetizione. Nel corso della giornata circolazione dei treni sospesa proprio tra Rimini e Cesenatico. Problemi anche nel nord delle Marche. A San Marino, invece, nessun danno significativo.