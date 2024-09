PIOGGIA Maltempo: Emilia Romagna sott'acqua. È allerta rossa

Pioggia battente, alberi pericolanti, allagamenti: il maltempo torna a far paura, e la Romagna rivive l'incubo alluvione. In regione è allerta rossa fino alla mezzanotte di domani. È una Rimini sott'acqua, con vie del centro allagate; sottopassi sommersi; auto bloccate. Segnalate criticità nelle scuole – che domani rimarranno chiuse in province dell'Emilia Romagna e in alcuni comuni delle Marche – in tribunale, in scantinati ed esercizi commerciali. Almeno una cinquantina le chiamate ai Vigili del Fuoco.

I fiumi, come sempre, sono osservati speciali: quelli del Riminese sono ingrossati, così come il Savio, anche se la situazione al momento è sotto controllo. Ma il rischio straripamenti e ruscellamenti è concreta. Così come è alto il pericolo frane e lo stato di allerta per mare molto mosso.

Da una condizione di forte disagio si è quindi passati ad una situazione che richiede guardia alta e massima prudenza. I numeri possono aiutare a farsi un'idea: a Rimini, nelle prime 24 ore, la pioggia ha superato i 120 mm e alle 11,30 di questa mattina i 160 millimetri. Causa allagamenti sulla A14 è stato chiuso al traffico - fino alle 23 - il casello di Cesena. Autostrade per l'Italia già da ieri ha attivato una task force pronta ad intervenire sui tratti costieri di Emilia-Romagna e Marche. Continua a piovere anche nel Bolognese: anche qui strade allagate, alberi e rami caduti, smottamenti. Ancor più grave la situazione nel Foggiano, dove è stato trovato il corpo senza vita del pompiere disperso: era nell'auto di servizio travolta dalle acque e finita in un canale.

Nessun problema rilevante – invece - a San Marino, alle prese con piccoli allagamenti che hanno richiesto l'intervento della Protezione Civile a Borgo Maggiore e a Gualdicciolo. Nel pomeriggio una breve tregua, poi la pioggia è tornata a cadere: le previsioni suggeriscono di tenere a portata di mano l'ombrello almeno fino al weekend.

