Maltempo: gravi disagi al Nord con esondazioni, strade chiuse e neve. Pioggia e sole a San Marino.

ll rientro dalle vacanze coincide con il maltempo. Sul Nord Italia, ha provocato disagi anche pesanti. Un violento nubifragio ha colpito Genova, dove sono caduti 80 mm di acqua in un'ora. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, ma nessun ferito. Una frana blocca la Gardesana orientale, in Veneto, mentre a Venezia torna l'acqua alta. In allerta i tecnici del Mose.

Frana anche nell'Alessandrino, prima neve al Sestriere. Blackout a Brescia: gli alberi abbattuti dal maltempo hanno tranciato i cavi dell'alta tensione. Frana in Savoia, chiusa per una settimana la ferrovia Italia-Francia.

Una decina di persone è stata fatta evacuare dalla frazione di Santa Lucia, a Valdisotto (Sondrio), in Valtellina, per precauzione per la parziale esondazione del torrente Frodolfo alla confluenza con l'Adda. Diverse strade e piste ciclabili in più paesi di Valtellina e Valchiavenna sono state chiuse sempre per il maltempo.

Auto intrappolate nella neve caduta copiosamente al Colle dell'Agnello, nel Cuneese, uno dei valichi stradali tra Italia e Francia. Chiusa la strada statale 470 "Valbrembana" nel territorio Valtellinese e Bergamasco. Chiusura del versante svizzero della strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" e chiuso il versante francese della strada statale 21 "della Maddalena" in provincia di Cuneo. Lo comunica l'Anas.

Vento forte e pioggia hanno raggiunto la Romagna e il Titano nelle prime ore del giorno, senza causare criticità in Repubblica, segnalati solo allarmi saltati.



