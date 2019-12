METEO Maltempo: i primi fiocchi sul Titano

È arrivata la prima neve sul Titano, nella prima parte della mattinata. Precipitazioni deboli che hanno al momento imbiancato soltanto tetti e aiuole, senza attaccare al manto stradale. Nessun disagio alla circolazione. Le temperature restano vicine allo zero, soprattutto nella parte alta del territorio.

Prima nevicata in Romagna, anche qui senza disagi; lieve imbiancata in alta Valmarecchia e Carpegna. Neve in gran parte dell'Emilia-Romagna e in Toscana, compresa la zona del Mugello colpita nei giorni scorsi dal terremoto.

Situazione che tenderà a restare stabile per tornare a peggiorare già dal pomeriggio di domani. Attenuazione solo temporanea, dunque, con la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna che annuncia, per Santa Lucia, un nuovo afflusso di aria fredda da Nord e una nuova allerta gialla per vento su tutta la Romagna fino alla costa, dal pomeriggio, con raffiche fino a 60/70 chilometri orari.

I più letti della settimana: