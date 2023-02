Maltempo: il Governo stanzia 16 milioni per l'Emilia-Romagna

Il Governo riconosce all'Emilia-Romagna lo stato di emergenza nazionale per l'ondata di maltempo tra novembre e dicembre scorso: in arrivo 16 milioni per gli interventi più urgenti di messa in sicurezza e per i primi rimborsi a privati ed imprese. Lo stanziamento arriva su proposta del Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Musumeci. Il Governo, che lo ha approvato, ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi.

Per la Regione una notizia importante, il presidente Stefano Bonaccini si rallegra. Le risorse messe a disposizione per i danni subiti sono frutto di un lavoro congiunto fra Regione, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, territori. Si passa ora allo step successivo: definire nei tempi più brevi il Piano di interventi.

Le alluvioni hanno duramente colpito diversi territori delle province di Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna, lasciando macerie e rifiuti. Da ripristinare servizi pubblici, infrastrutture, reti strategiche. Bisogna intervenire con efficacia e rapidità, l'inverno non è ancora finito.

Difatti, guardando alle previsioni, è in arrivo freddo intenso dalle gelide terre della Russia. La parentesi quasi primaverile è destinata a chiudersi: prepariamoci, dalla prossima settimana, ad un brusco calo delle temperature, sulla spinta di venti freddi di Bora, a partire dal Centro-Nord.

Gli esperti prevedono neve anche a bassa quota. Si teme per ulteriori disagi dopo l'eccezionale nevicata che circa due settimane fa ha ricoperto San Marino. Ce la ricordano gli alti cumuli di neve su marciapiedi, alle rotonde e a bordo strada. Il sole di questi giorni l'ha sciolta solo in parte. In certe vie è un'impresa parcheggiare.