METEO Maltempo in arrivo: dopo il caldo africano tornano piogge e temporali Dopo un weekend con temperature fino a 36 gradi, tornano instabilità e temporali già dal pomeriggio di oggi. Previsto un calo delle temperature.

Maltempo in arrivo: dopo il caldo africano tornano piogge e temporali.

Dopo un weekend rovente, caratterizzato da temperature fino a 36 gradi, la situazione meteo è destinata a cambiare rapidamente. Oggi, lunedì 16 giugno, è atteso un peggioramento del tempo su gran parte del territorio. Secondo gli esperti, già dal primo pomeriggio di oggi assisteremo a un aumento della nuvolosità, seguito da rovesci temporaleschi diffusi, localmente anche intensi.

Le temperature subiranno una lieve flessione rispetto ai giorni precedenti: le massime si attesteranno intorno ai 30 gradi, mentre le minime attorno ai 20. Il maltempo potrebbe proseguire anche nella giornata di martedì 17 giugno, con condizioni simili: cieli nuvolosi e nuovi episodi temporaleschi, in esaurimento solo dal tardo pomeriggio.

L’estate sembra dunque prendersi una breve pausa, ma non è escluso che l’anticiclone torni a far sentire la sua presenza nei prossimi giorni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: