Maltempo in arrivo in Romagna e sul Titano: allerta gialla per possibili forti temporali. Lunedì arancione.

Afa e caldo hanno le ore contate in Romagna: in arrivo piogge e temporali anche di forte intensità, secondo la protezione civile e Arpae che hanno emesso per oggi un'allerta gialla sulla regione. Precipitazioni irregolari a carattere di rovescio o temporale "con possibili effetti e danni associati" sarebbero dunque in arrivo da ovest e, secondo le previsioni, coinvolgeranno le pianure romagnole da questa sera. Nei settori centro-occidentali non si escludono - inoltre - localizzati fenomeni di ruscellamento e frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori.

Le previsioni per domani: l'allerta diventa arancione per temporali e per frane e piene di corsi minori

Per la giornata di domani - lunedì 24 giugno - sono previste piogge persistenti e abbondanti sul territorio regionale, con un'allerta che passa da gialla a arancione nella provincia di Rimini e a San Marino per piogge associate a fenomeni temporaleschi - anche di forte intensità - con possibili effetti e danni associati. Sono possibili diffusi fenomeni di ruscellamento, frane su versanti fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua in corrispondenza di precipitazioni di forte intensità, con possibile occupazione delle zone di espansione dei corsi d'acqua montani nel settore centrale della regione.

Non si escludono limitati fenomeni di erosione della battigia per l'innalzamento del moto ondoso, che potrà raggiungere i 2m di altezza.

