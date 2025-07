PREVISIONI METEO Maltempo in arrivo: lunedì sera attesi forti temporali su San Marino e costa romagnola Allerta gialla della Protezione Civile per lunedì 28 luglio: rischio nubifragi, allagamenti e frane localizzate. Il peggioramento più intenso è previsto nella notte tra lunedì e martedì.

L’Emilia-Romagna e San Marino si preparano ad affrontare una forte perturbazione in arrivo nella giornata di lunedì 28 luglio, con un peggioramento significativo atteso soprattutto dalla serata e nella notte su martedì, come spiega nel suo gruppo Facebook l'esperto Luca Gualandra. Secondo le prime analisi meteo, confermate anche dall’allerta gialla emessa dalla Protezione Civile regionale, le precipitazioni potrebbero assumere carattere temporalesco, anche intenso, con accumuli di pioggia che in alcuni casi potrebbero superare i 100 millimetri, specie sulla fascia costiera e nelle zone soggette a convergenze locali.

Il maltempo inizierà già nelle prime ore del mattino con rovesci sparsi e qualche temporale, più probabile sul mare e sulla costa. Tuttavia, i fenomeni non saranno continui: si alterneranno momenti di pausa e intensificazioni. Il “clou” del peggioramento è previsto tra la sera e la notte, con piogge abbondanti, vento moderato o forte e rischio di disagi soprattutto nelle aree urbane costiere.

L’allerta segnala possibili frane nei versanti collinari e montani, rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori e allagamenti nelle zone urbane e nel reticolo di bonifica. Anche se non si prevedono piene importanti nei rilievi, l’area del cesenate e del riminese rimane da monitorare attentamente.

Le temperature saranno in netto calo, portandosi sotto la media stagionale e mantenendosi fresche anche nei giorni successivi. Si raccomanda la massima attenzione, in particolare nella notte tra lunedì e martedì, e di seguire costantemente gli aggiornamenti meteo e le indicazioni della Protezione Civile.

