Maltempo in arrivo: mercoledì attesi temporali e un brusco calo delle temperature

Martedì di tregua in Emilia-Romagna e San Marino prima del rapido peggioramento atteso nella notte. Da mercoledì 1° ottobre la Regione Emilia-Romagna sarà investita da una perturbazione accompagnata da aria fredda di origine siberiana che porterà temporali anche di forte intensità, venti tesi e un sensibile calo delle temperature.

I fenomeni più intensi sono attesi tra le 3 e le 9 del mattino, in particolare lungo la fascia costiera tra Ravenna e Rimini e nelle pianure adiacenti, dove potrebbero cadere in poche ore fino a 70-90 millimetri di pioggia. La Protezione civile segnala il rischio di allagamenti, ruscellamenti nei bacini collinari e locali criticità idrauliche. Sulla costa non si escludono fenomeni di erosione e mareggiate, con mare molto mosso al largo.

Previsti venti forti da nord-est, con raffiche oltre i 60 km/h, e un brusco abbassamento delle temperature: dai 21-23 gradi di oggi si passerà a valori compresi tra 12 e 14 gradi durante i rovesci, con massime non oltre i 16-18 gradi. In Appennino possibili le prime nevicate della stagione oltre i 1600-1800 metri.

Già da giovedì atteso un miglioramento, ma con clima ancora freddo e ventoso: le minime scenderanno sotto i 10 gradi, fino a 6-8 gradi nella notte su sabato.







