METEO Maltempo in arrivo sull’Emilia-Romagna: allerta arancione per temporali e rischio frane nel Riminese Dopo il caldo anomalo del weekend, lunedì 5 maggio torna l’instabilità: la Protezione Civile emette allerta arancione per le zone collinari e montane della provincia di Rimini. Previsti temporali intensi, venti di burrasca e rischio idraulico diffuso.

Maltempo in arrivo sull’Emilia-Romagna: allerta arancione per temporali e rischio frane nel Riminese.

Dopo un fine settimana dal sapore estivo, caratterizzato da venti di garbino e temperature ben oltre la media stagionale, una nuova fase di maltempo si prepara a colpire l’Emilia-Romagna a partire da lunedì 5 maggio. La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta arancione per la provincia di Rimini nelle aree collinari e montane, a causa della prevista criticità idraulica, idrogeologica e per temporali intensi.

Sulla costa e in pianura l'allerta sarà di livello giallo, mentre l'intera provincia sarà interessata da un'allerta gialla per forti venti. Secondo le previsioni, la giornata di lunedì sarà caratterizzata da condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali localmente intensi e persistenti, in particolare lungo i settori occidentale e orientale dell’Appennino. Tali fenomeni potranno causare ruscellamenti sui versanti, frane e rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con possibili superamenti delle soglie di attenzione idrometrica.

I venti soffieranno da sud-ovest con intensità di burrasca moderata (tra i 62 e i 74 km/h), con possibili raffiche più forti nei settori appenninici.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: