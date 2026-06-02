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Maltempo in arrivo sulla Romagna, prolungata l'allerta meteo della Protezione Civile

Un peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso nella tarda serata. Possibili forti rovesci, possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento anche intense

2 giu 2026
Maltempo in arrivo sulla Romagna, prolungata l'allerta meteo della Protezione Civile

Un peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso nella tarda serata di oggi su Romagna e San Marino. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha prolungalo lo stato di allerta meteo gialla per temporali fino alle 24 di mercoledì 3 giugno. Secondo gli esperti, l'ingresso di correnti instabili di origine atlantica scalzerà il campo di alta pressione presente, favorendo lo sviluppo di fenomeni temporaleschi localmente intensi a partire dalla serata odierna.

I meteorologi avvertono del rischio di forti rovesci, possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento anche intense che colpiranno in modo particolare l'entroterra sammarinese e le aree di pianura e collina tra il riminese, il forlivese e il ravennate. Le temperature massime, che nel pomeriggio hanno sfiorato i 25°C, subiranno una decisa flessione nelle ore notturne, assestandosi intorno ai 16-18°C.

Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti e la messa in sicurezza di oggetti sensibili agli effetti del vento e della pioggia. Un parziale miglioramento con ampie schiarite è atteso a partire dal pomeriggio di domani.





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