7 GENNAIO Maltempo, in Emilia Romagna allerta arancione per piogge intense: possibili frane e ruscellamenti Le zone interessate sono in particolare l'Appennino e la costa romagnola e parte dell'Appennino e della pianura bolognese.

Maltempo in Emilia-Romagna dove, anche nelle zone pesantemente colpite dalle alluvioni del maggio scorso, è stata diramata un'allerta arancione per il rischio di frane e possibili ruscellamenti in seguito alle piogge e ai rovesci delle scorse ore. Il bollino di allerta, della protezione civile e dell'agenzia regionale per l'ambiente, riguarda tutta la giornata di oggi, per le precipitazioni intense. Pioggia incessante nel Faentino in mattinata. Le zone interessate sono in particolare l'Appennino e la costa romagnola e parte dell'Appennino e della pianura bolognese.

