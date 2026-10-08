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Maltempo in Emilia-Romagna: piogge e temperature in lieve calo, ma il freddo si fa ancora attendere

Tra oggi e domani piogge e temporali anche in pianura, senza fenomeni particolarmente intensi. Venti di Scirocco sostenuti, soprattutto sui rilievi.

8 ott 2026
Maltempo in Emilia-Romagna: piogge e temperature in lieve calo, ma il freddo si fa ancora attendere

Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico sta portando piogge sull'Italia: è allerta arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni.

Tra oggi e domani piogge e temporali anche in Emilia-Romagna, ma senza fenomeni particolarmente intensi. Secondo gli esperti, le temperature massime scenderanno dai 25-26 gradi degli ultimi giorni a circa 20. Nessuna ondata di freddo, però, con valori ancora miti per il periodo. Le minime toccheranno invece i 10 gradi. Prevista anche una sostenuta ventilazione di Scirocco, soprattutto sui rilievi.




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