PREVISIONI Maltempo in Emilia-Romagna: piogge e temperature in lieve calo, ma il freddo si fa ancora attendere Tra oggi e domani piogge e temporali anche in pianura, senza fenomeni particolarmente intensi. Venti di Scirocco sostenuti, soprattutto sui rilievi.

Maltempo in Emilia-Romagna: piogge e temperature in lieve calo, ma il freddo si fa ancora attendere.

Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico sta portando piogge sull'Italia: è allerta arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni.

Tra oggi e domani piogge e temporali anche in Emilia-Romagna, ma senza fenomeni particolarmente intensi. Secondo gli esperti, le temperature massime scenderanno dai 25-26 gradi degli ultimi giorni a circa 20. Nessuna ondata di freddo, però, con valori ancora miti per il periodo. Le minime toccheranno invece i 10 gradi. Prevista anche una sostenuta ventilazione di Scirocco, soprattutto sui rilievi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: