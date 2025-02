Maltempo in Emilia-Romagna: pioggia, vento forte e neve sull'appennino, ma il miglioramento è in arrivo

L’Emilia-Romagna è tra le regioni colpite dall’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia. Nelle prossime ore le piogge più intense si concentreranno sul settore orientale della regione, in particolare sulle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, mentre nelle aree appenniniche è prevista neve fino a 1000 metri di quota. I venti saranno tesi sulla costa, con raffiche di Bora che porteranno un sensibile calo delle temperature.

Il mare sarà molto mosso con possibili mareggiate lungo il litorale. Situazione più stabile invece in Emilia occidentale, dove si prevedono ampie schiarite grazie all’arrivo del Foehn, che tuttavia potrebbe generare raffiche di vento forti sulle zone pedemontane.

Domani il tempo migliorerà su tutta la regione, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature minime in calo, mentre le massime subiranno un lieve rialzo. Tuttavia, nel weekend una nuova perturbazione porterà piogge e nevicate anche a quote collinari, con un peggioramento previsto soprattutto nella giornata di sabato al Centro e al Nordovest, poi tempo in deciso miglioramento.