Maltempo in tutta Italia. Spiagge allagate a Rimini

Anche a Rimini la pioggia battente e il forte vento che hanno sferzato il territorio per tutta la giornata di ieri, hanno portato a dover fare i conti con il fenomeno dell'acqua alta.

Il livello nel porto è cresciuto in modo importante e l’acqua è arrivata a strabordare dal canale e a invadere la banchina. Anche in spiaggia diverse zone sono diventate degli acquitrini, con l’acqua che, in alcune zone, copre l’intera battigia. Situazione simile all’invaso del ponte di Tiberio con alcune panchine sommerse e parco Marecchia lambito dall’acqua.

A causare il fenomeno è soprattutto il vento, in questo caso lo scirocco che soffia in modo longitudinale lungo l’Adriatico e spinge grandi quantità di acqua verso l’area settentrional











La Protezione Civile di San Marino ha diramato un allerta di colore giallo per criticità idrogeologica. Nella giornata di oggi sono infatti previste precipitazioni deboli e irregolari; i fenomeni tenderanno ad esaurirsi nel corso del pomeriggio.