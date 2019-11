Maltempo in tutta Italia. Venezia in ginocchio, spiagge allagate a Rimini

Il maltempo sta sferzando tutta l'Italia ma le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni.

Venezia questa volta ha rischiato di affondare, sotto la spinta di un'acqua che con vento di scirocco a 100 chilometri orari ha sfiorato la paurosa soglia dei 190 centimetri sul medio mare. Il picco, alle 22.50, è stato di un metro e 87. Tutto il centro storico è stato allagato. E' la seconda misura nella storia della Serenissima, dopo il record di 194 centimetri del 1966. L'acqua, con il buio fitto e la pioggia sferzante, è entrata dappertutto. I veneziani hanno assistito attoniti, dalle finestre di casa, o collegati al web, alla laguna che mano a mano entrava nelle calli, nelle piazze, si prendeva i masegni e sommergeva ogni cosa.

Venezia si risveglia attendendo un'altra super-marea, vicina al metro e 45, prevista alle 10.20. Lo stesso Centro Maree è stato vittima della mareggiata, che ha danneggiato le linee telefoniche, e per questo - spiega - non è contattabile, se non con i canali Telegram Centro Maree Informa, Centro Maree avvisa, e il sito internet. La prossima massima era stata prima stimata a 155 centimetri, poi a 160, infine a 145.

Ci sono anche due morti: due persone sono decedute nell'isola di Pellestrina. All'anziano di 78 anni, rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le elettropompe nella sua casa allagata, si è aggiunto un secondo abitante dell'isola, trovato deceduto anche lui in casa, probabilmente per cause naturali.







A Matera, città della Cultura 2019, le antiche strade si sono trasformate in torrenti in piena con fango e detriti che non hanno risparmiato il rione dei Sassi.

Anche a Rimini la pioggia battente e il forte vento che hanno sferzato il territorio per tutta la giornata di ieri, hanno provocato l'allagamento delle spiagge, con il mare che in alcuni bagni è arrivato quasi a sfiorare la strada.





La Protezione Civile di San Marino ha diramato un allerta di colore giallo per criticità idrogeologica. Nella giornata di oggi sono infatti previste precipitazioni deboli e irregolari; i fenomeni tenderanno ad esaurirsi nel corso del pomeriggio.