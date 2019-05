Maltempo: la pioggia non molla, criticità in tutta la Regione

Prosegue anche per tutta la giornata di oggi l'allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione Civile di San Marino per criticità idraulica. Le forti piogge che già hanno battuto il territorio dell'Emilia Romagna dal pomeriggio di ieri non cesseranno per tutta la giornata di oggi. E arrivano anche le prime segnalazioni di criticità: già nella serata di ieri a in località Capanne, a Fiorentino, la Protezione Civile è dovuta intervenire perchè le forti piogge hanno fatto straripare sul manto stradale l'acqua piovana che i fossi, già pieni, non riuscivano più a convogliare. Altri interventi minori per detriti sul manto stradale e piccoli allagamenti. Monitorati da parte della Protezione Civile tutti i corsi d'acqua del territorio che, benchè abbiano visto ingrossarsi in maniera importante il loro flusso, al momento non destano preoccupazione.

In provincia di Rimini si teme la chiusura della strada provinciale 131 ad Arbereto dove una frana, alla quale già da mesi i tecnici stanno lavorando, ha invaso nuovamente una corsia a causa delle piogge cadute nelle ultime ore: se la situazione dovesse peggiorare dovrà essere chiusa. Il forte vento, con raffiche attorno ai 70 km/h, ha abbattuto una pianta in via Sacramora: nessun ferito per fortuna anche se una signora era transitata sul marciapiede solo un attimo prima. L'albero cadendo ha abbattuto un palo della luce: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area permettendo in breve il ripristino del traffico, i Carabinieri e la Polizia Municipale. Infine a Riccione da questa mattina chiuso il ponticello di viale San Lorenzo per allagamento. Piena anche del Marecchia in provincia di Rimini dove ha superato la soglia rossa, quella massima: il livello ha raggiunto i 4 metri e 29 cm ora in calo a 3.80.

Ma è tutta quanta l'Emilia Romagna a registrare situazione di criticità con fuimi e torrenti in piena quasi dappertutto. Nel Cesenate infatti il fiume Savio in piena ha obbligato alla chiusura del Ponte Nuovo in entrambe le direzioni di marcia. Scuole chiuse questa mattina nei Comuni di Sorbara, Bastiglia e Sozzigalli a causa della piena del fiume Secchia. Prima tracimazione dell'anno per la Diga di Ridracoli

Purtroppo non sono incoraggianti le previsioni meteo nemmeno per il resto della settimana, che sarà caratterizzata da una forte instabilità: previsto un ulteriore peggioramento nel weekend.





Nel video la tracimazione della Diga di Ridracoli dalla pagina Facebook di Emilia Romagna Meteo: