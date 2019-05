Maltempo: la pioggia non molla, segnalazioni sul Titano

Prosegue anche per tutta la giornata di oggi l'allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione Civile di San Marino per criticità idraulica. Le forti piogge che già hanno battuto il territorio dell'Emilia Romagna dal pomeriggio di ieri non cesseranno per tutta la giornata di oggi. E arrivano anche le prime segnalazioni di criticità: già nella serata di ieri in località Capanne, a Fiorentino, la Protezione Civile è dovuta intervenire perchè le forti piogge hanno fatto straripare sul manto stradale l'acqua piovana che i fossi, già pieni, non riuscivano più a convogliare. Altri interventi minori per detriti sul manto stradale e piccoli allagamenti: tracimata l'acqua anche dal muro di cinta dell'ex tiro a volo di Murata. Segnalato su diverse pagine facebook la presenza di un masso con terra che si è staccato dalla parete ed è caduto in via del Voltone: proprio i movimento franosi preoccupano la Protezione Civile dato che la pioggia continua ad essere battente.

Monitorati speciali da parte della Protezione Civile tutti i corsi d'acqua del territorio che, benchè abbiano visto ingrossarsi in maniera importante il loro flusso, al momento non destano preoccupazione.