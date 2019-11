Maltempo: la Protezione Civile emana allerta gialla per la giornata di domani

Nei prossimi giorni proseguirà l'ondata di maltempo in Emilia-Romagna. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna e di San Marino ha emanato un allerta meteo codice giallo che durerà per tutta la giornata di domani. Già da oggi pomeriggio precipitazioni diffuse interesseranno la regione e diventeranno più intense sui rilievi centro-occidentali dell'Emilia Romagna. Per la giornata di domani è previsto un rapido rialzo dello zero termico che si attesterà attorno ai 2000 m.





Vedi per ulteriori informazioni vedi le previsioni del tempo di San Marino RTV, a cura di 3BMeteo