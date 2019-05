Maltempo nel week end: emessa allerta arancione dalla Protezione Civile

Nuova perturbazione in arrivo per il fine settimana. Già dal pomeriggio di ieri il sole ha lasciato spazio alle nuvole e alla pioggia che ci accompagnerà a tratti anche nella giornata di oggi. Ma è nella giornata di domenica che la situazione si farà più critica. La protezione Civile ha diramato un'allerta di tipo arancione per precipitazione diffuse di moderata-forte intensità con locali rovesci temporaleschi e nevicate al di sopra dei 700-800 metri, con accumuli anche di 30 cm sull'alto Appennino. Previsti anche venti forti con raffiche anche attorno ai 90 km/h cui seguirà anche un brusco calo delle temperature con minime tra i 2 gradi sui rilievi e i 7 sulla costa.