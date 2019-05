Maltempo nel week end: possibile abbassamento della quota neve

Nuova perturbazione in arrivo per il fine settimana. Già dal pomeriggio di ieri il sole ha lasciato spazio alle nuvole e alla pioggia che ci accompagnerà a tratti anche nella giornata di oggi. Ma è nella giornata di domenica che la situazione si farà più critica con perturbazioni forti a carattere temporalesco per tutto l'arco della giornata e una quota neve che potrebbe scendere attorno ai 6-700 metri. Di conseguenza seguirà anche un brusco calo delle temperature con minime tra i 2 gradi sui rilievi e i 7 sulla costa.